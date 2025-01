Brescia, Poeta: "Ottimo Rivers, siamo stati molto attivi"

A margine della vittoria di Masnago contro Varese (78-90), coach Giuseppe Poeta ha sottolineato alcuni aspetti della prova biancoblù nella consueta conferenza stampa post partita: "Un ottimo risultato per i ragazzi, soprattutto alla luce della sconfitta di settimana scorsa. Sono contento in particolare per Giancarlo Ferrero, se lo meritava, è un ragazzo speciale. Giancarlo era emozionato per questa sera. Gli ho detto di godersi ogni momento e tutto l’affetto del pubblico di Varese. Siamo riusciti a rendere facile una partita che sulla carta non lo era. Siamo stati veramente solidi contro gli avversari, non li abbiamo mai fatto correre approcciando la partita nella maniera giusta. Abbiamo mostrato una grande difesa. Siamo stati molto attivi, riuscendo a non concedere agli avversari il contropiede. Ottima la prestazione di Rivers, che ha marcato Hands alla perfezione facendogli fare solo 4 punti".