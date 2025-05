Brescia, Poeta: "Trieste? Non dovremo perdere la nostra identità"

Ospite della trasmissione "Basket Time" su TeleTutto, il coach della Germani Brescia ha afforntato alcune tematiche riguardanti i playoff che attendono la sua squadra: "Abbiamo un po' di pressione addosso. Stando alla classifica, saremmo favoriti? In realtà abbiamo pressione da circa un mese. Poi chiaro, nei playoff è tutto diverso: le partite dipendono tanto dai giocatori. Non è facile preparare questa serie: Trieste ha 8 stranieri e 2 non giocheranno. Per quanto ci riguarda, non dovremo perdere la nostra identità".