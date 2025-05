Poeta e le condizioni di Brescia: "Non siamo un fiore"

Sempre ospite di "Basket Time" su Teletutto, Giuseppe Poeta (coach Germani Brescia) ha riassunto i problemi fisici che stanno vivendo alcuni elementi del suo roster: "Non siamo propriamente un fiore. Mobio ha avuto un problema a una caviglia. Mi ha dato massima disponibilità, ma fin qui ha lavorato solo in piscina. La caviglia di Ndour mi dà qualche preoccupazione. Il pollice della mano destra di Rivers gli dà ancora noia. Non siamo e non saremo la squadra che vince tenendo gli avversari ai 60 o ai 70 punti, ma siamo cresciuti e abbiamo i nostri piccoli automatismi".