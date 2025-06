Bresciacanestro riporta una delle frasi più significative del capo allenatore della Germani durante l'accoglienza festosa in città alla squadra, a pochi giorni dalla sconfitta in finale contro la Virtus Bologna: "Non potevo sognare una stagione migliore da capo allenatore. Non date mai per scontato quanto accaduto quest'anno". Sempre lo stesso portale, vicino alle vicende biancoblu, conferma l'ok dato dal 39enne di Battipaglia a Milano per le prossime stagioni.