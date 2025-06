Playoff scudetto: Brescia batte ancora Trapani, in finale aspetta Olimpia o Virtus

La Germani Brescia è la prima finalista dei playoff scudetto di basket. I lombardi hanno superato Trapani anche in gara-3, imponendosi per 92-86 nel match disputato sul parquet del PalaLeonessa. A spingere Brescia, che ha chiuso la serie sul 3-0 conquistando la prima finale della sua storia, i 23 punti di Della Valle. Agli ospiti non sono bastati i 20 punti di Robinson. Nell'altra semifinale, l'EA7 Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna sono in parità, 1-1, e giocheranno giovedì sera la terza partita della serie.