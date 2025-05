Playoff Nba: Oklahoma a un passo dalle finals, 3-1 su Minnesota

Dopo aver perso con 42 punti di scarto gara-3, Oklahoma arriva ben più preparati alla seconda gara al Target Center, dando vita a una partita probabilmente destinata a segnare la serie e batte Minnesota in trasferta 128-126. Le superstar di OKC segnano 95 punti totali con 35/68 al tiro combinato per il terzetto Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Holmgren, quelle di Minnesota "bucano" la gara (solo 20 punti con 6/20 al tiro in totale per la coppia Edwards-Randle). E così la squadra di coach Daignault lascia il Minnesota con un successo importantissimo (il punto del 3-1) e la possibilità di chiudere la serie già nella notte tra mercoledì e giovedì sul campo di casa.