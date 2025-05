Playoff Nba, Nuggets battono Thunder e serie va a gara 7

Prova di carattere dei Denver Nuggets che sconfiggono gli Oklahoma City Thunder 119-107 in gara 6 delle semifinali di Western Conference dei playoff Nba, impattando la serie sul 3-3. A trascinare la squadra del Colorado un effervescente Jamal Murray, autore di 25 punti e in campo nonostante fosse in forse, per un malessere, fino a poche ore prima del match. Ottima anche la prestazione di Nikola Jokic, con 29 punti, 14 rimbalzi e 8 assist a referto. A nulla sono serviti i 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander per i Thunder. Domenica sera la sfida decisiva per arrivare alle finali di Conference: chi vincerà affronterà i Minnesota Timberwolves.