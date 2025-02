Pistoia, Ron Rowan: "Dispiaciuto, ma c'è ancora tempo per raddrizzare la stagione"

“Abbiamo ancora tempo per raddrizzare la situazione ma c’è l’urgenza davanti a noi di affrontare partite decisive – spiega il presidente di Estra Pistoia Basket, Ron Rowan – le prossime due partite sono estremamente importanti e abbiamo bisogno di tutti in questo momento. So che a Trapani abbiamo commesso un disastro, in qualsiasi modo si guardi, però è soltanto stando tutti uniti che possiamo raggiungere l’obiettivo. La transizione all’interno di una società non è mai semplice: gli esempi in Italia ci dicono che Trieste, quando la proprietà americana è subentrata, sono retrocessi in A2, mentre Varese con Luis Scola è riuscita a salvarsi all’ultimo tuffo nel passato campionato. Per questo dico che, ad inizio stagione, mi aspettavo un po’ che dovessimo avere a che fare con una situazione problematica e non sono sorpreso. Ci sono tante cose da capire ed è quello che sto cercando di fare. Per quel che riguarda la squadra, infine, dico che ci siamo ritrovati in 6-7 partite a perdere con uno scarto di sempre fra 3 e 4 punti, quindi questo ha inciso sicuramente ma adesso dobbiamo assolutamente migliorarci”.