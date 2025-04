Pistoia, Okorn: "Gara difficoltosa, ma sono orgoglioso della nostra difesa"

Il coach dell'Estra analizza la sconfitta della sua squadra contro Bologna. "Una partita molto difficoltosa per noi, specie dal punto di vista della pressione difensiva. Ce lo aspettavamo, ma non con questa intensità. Noi abbiamo fatto alcuni errori, con passaggi sbagliati che sono stati causati proprio dalla fisicità che ha messo la Virtus. Sono comunque soddisfatto di cosa hanno fatto i miei giocatori: il divario e i punti subiti sono un buon risultato per noi. Sono orgoglioso della nostra difesa, a parte all’inizio del terzo quarto e nel finale. Bologna ha pressato per 40 minuti e dobbiamo imparare a farlo anche noi, visto che non abbiamo tanti punti nelle mani. Penso che si possa prendere spunto da questo per le ultime partite".