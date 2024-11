PISTOIA, LA LEADERSHIP DI SACCAGGI: "IL GRUPPO È ANCORA PIÙ COMPATTO"

Si volta pagina: nel mirino di Pistoia c’è la partita di domenica alle ore 20 al “PalaSerradimigni” contro il Banco di Sardegna Sassari e, soprattutto, i primi giorni di coach Zare Markovski sulla panchina dell’Estra Pistoia. “Parliamo di un coach con grande esperienza e si è presentato senza cercare di sconvolgere troppo le cose – afferma Lorenzo Saccaggi – sta rispettando per non stravolgere niente: poi è ovvio che, col passare del tempo, ci metterà anche del suo, ma siamo soltanto all’inizio e quindi vedremo giorno per giorno. I cambiamenti sono ancora in divenire ed è ovvio che non fanno bene ma c’era la necessità, in qualche modo, di trovare una quadra. Penso che in questi momenti una team decide di fare una scelta tra fare quadrato oppure sfaldarsi e noi abbiamo scelto la prima opzione. Secondo me abbiamo fatto un lavoro enorme compattandoci e la classifica lo dimostra con tre vittorie, sapendo che abbiamo perso con Bologna e Venezia, ma questo non significa che con 6 punti in classifica siamo dei fenomeni. Il campionato è lungo e per i nostri obiettivi serviranno ancora tante affermazioni”.