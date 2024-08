Pistoia, Calabria e la filosofia del cerchio: "Paschall? Gran talento"

NUOVA ERA

Già dalla presentazione, l'italoamericano ha fissato i principi di lavoro: "Tutto parte dal far rendere al meglio ogni giocatore"

© Elisa Maestripieri / Pistoia Basket 2000 È già tempo di amichevoli per Pistoia: oggi, al PalaMacchia, il primo avversario dei biancorossi sarà la Libertas Livorno. Nella giornata di ieri, è stato il turno della prima conferenza di Dante Calabria. Dalla sala stampa di Quarrata, dove i pistoiesi hanno incominciato la preparazione in vista degli impegni di LBA, alcuni passaggi offerti dal coach italoamericano aiutano a comprenderne meglio la personalità.

© Elisa Maestripieri / Pistoia Basket 2000

L'ITALIA COME OBIETTIVO

"Da quando ho smesso di giocare, uno dei miei obiettivi principali è sempre stato quello di allenare e farlo, possibilmente, in Italia. Per me, questa di Pistoia, è una importante opportunità e appena si è presentata l’occasione non me la sono fatta sfuggire. Per quanto riguardo il campionato c’è tanto equilibrio, ci sono un paio di squadre più forti delle altre e poi il resto del gruppo parte più o meno sullo stesso livello".

METODO DI LAVORO

"Non voglio pensare ai tre anni di contratto ma al fatto che siamo qui per vincere e tutto quello che faremo è per trovare la chimica giusta in attacco e in difesa per portare più vittorie possibili. Sono contento dell’intensità e dello sforzo che vedo in campo da parte di tutti i ragazzi, così come le domande che mi fanno i giocatori perché vogliono sapere e apprendere: sono aspetti per me molto importanti. Avendo affrontato esperienze da allenatore sia in Europa che negli Stati Uniti, sto cercando di mixare insieme questi modi di lavorare e andare a inserire nuovi input nel gioco".

© Elisa Maestripieri / Pistoia Basket 2000

LA FILOSOFIA DEL CERCHIO

"Io credo in una filosofia, quella del cerchio, dove l’obiettivo al suo interno è quello di mettere i giocatori nella miglior condizione possibile per performare. Nella mia carriera ho avuto a che fare con coach molto importanti come Brown, Massimino o altri e per questo voglio unire le varie esperienze per inserirle all’interno del nostro gioco. L’aspetto fondamentale, ripeto, è che tutto parte dal far rendere al meglio ogni giocatore".

UNA PISTOIA BILANCIATA E UN PASCHALL IN PIÙ

"Il nostro unico obiettivo è quello di vincere le partite: c’è molto bilanciamento fra esterni e lunghi e quindi andremo a sfruttare al meglio le caratteristiche di ogni singolo elemento. Su Paschall, in attesa del suo arrivo, sappiamo ovviamente di aver firmato un gran talento, che è stato fra i migliori rookie in Nba nella sua stagione di debutto e anche con lui, come per gli altri, lavoreremo per metterlo al centro del team e stimolare maggiormente le sue caratteristiche".