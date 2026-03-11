F1, Verstappen: "Stiamo imparando, vogliamo essere più coinvolti nella lotta"

"È stato bello tornare a correre e prometteva vederci fare un bel ritorno in gara. Il Team ha fatto un ottimo lavoro per arrivare dove siamo, ma c'è ancora molto da fare e molte lezioni da imparare da quella gara. Siamo stati particolarmente colpiti dal degrado degli pneumatici a Melbourne, che può essere un problema anche in questo circuito di Shanghai, e anche il discorso è qualcosa che possiamo valutare". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull, alla vigilia del weekend del Gp della Cina, secondo appuntamento iridato dopo il debutto stagionale in Australia. "Continueremo a raccogliere dati e a lavorare per migliorare l'auto. Stiamo ancora imparando e vogliamo affrontare questa settimana e essere più coinvolti nella lotta. Ovviamente, è un weekend Sprint quindi avremo meno tempo per lavorare sulla configurazione della macchina, quindi dobbiamo assicurarci di partire subito. Il circuito è piuttosto unico, con un tracciato piuttosto impegnativo con una varietà di curve diverse ma con molte opportunità di sorpasso", ha aggiunto.