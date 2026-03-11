Tennis, Tien: "Sinner? Ti toglie la racchetta di mano"

Una rimonta di carattere, salvando anche due match-point, regala a Learner Tien uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera. L'americano conquista i quarti di finale a Indian Wells, battendo Alejandro Davidovich Fokina 4-6 6-1 7-6 al termine di una partita complicata e piena di colpi di scena. Nel prossimo turno troverà Jannik Sinner, che ha superato Joao Fonseca. L'americano sa bene cosa aspettarsi: "Sarà una partita durissima. Sia lui che Fonseca sono giocatori che colpiscono la palla in modo incredibile e quando giocano al massimo livello possono quasi toglierti la racchetta di mano. Sarà una grande sfida, ma è proprio per giocare partite come queste che lavoriamo ogni giorno".