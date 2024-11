Cremona, Payton Willis subito protagonista: "Felice di essere tornato in Italia"

Payton oltre il parquet

"Sono un ragazzo semplice, non mi piace fare nulla di particolare. Forse quello che adoro più in assoluto è passare del tempo con la mia famiglia, anche se ovviamente nessuno di loro è qui con me al momento. Penso quindi che starò insieme ai miei compagni di squadra, guarderò un po’ di Netflix e leggerò qualche libro. È questo quello che mi piace fare quando sono fuori dal campo".



Il passato in Italia

"L'anno scorso è stata sicuramente un'esperienza di apprendimento e di crescita, essendo stata la mia prima stagione in Serie A. Ho avuto un grande gruppo di compagni di squadra con cui ho giocato e affrontare squadre come Brescia mi ha sicuramente aiutato a migliorare come giocatore".



L'impatto con Cremona

"L'atmosfera è stata fantastica. All'inizio non sapevo bene cosa aspettarmi, ma scendere in campo con la squadra e vedere tutti quei tifosi in un’arena gremita è stato davvero emozionante. Entrando ero un po' nervoso perché avevo fatto solo un paio di giorni di allenamento, ma penso che sia andata bene. I miei compagni di squadra e gli allenatori mi hanno sicuramente aiutato molto in questa prima partita".



L'affinità con Tajion Jones

"Non conoscevo Tajion prima di arrivare, ma dopo aver visto qualche video posso dire che è un ottimo giocatore. Per me non è mai stato difficile adattarmi con altri giocatori, penso che sia uno dei miei punti di forza. Mi considero un giocatore che sa far rendere meglio i compagni e penso che ci troveremo bene insieme in campo".



Obiettivi

"Non ho particolari aspirazioni personali, sono più concentrato sugli obiettivi collettivi: voglio solo aiutare la squadra a tornare a vincere. Per me conta solo vincere, se poi arrivano riconoscimenti individuali grazie a questo, allora tanto meglio".



Allenarsi con i compagni

"Questa settimana è molto importante per capire meglio dove i miei compagni preferiscono ricevere la palla, per imparare meglio gli schemi e conoscere il sistema del coach. Sarà davvero fondamentale per come ci presenteremo lunedì prossimo".



Il fattore "Italia"

"Sì, ho passato una bellissima stagione l'anno scorso in Italia, mi sentivo come a casa. Era importante per me e sono stato molto contento di poter tornare".



Cosa non abbiamo ancora visto di Payton?

"Non sono sicuro di cosa non abbiate ancora visto, ma posso dire che darò tutto me stesso, sempre al 100%, anche quando non mi vedrete durante i nostri allenamenti. In ogni partita darò il 100%".