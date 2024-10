Cremona scopre Taijon Jones, talento e triple: "In campo mi guida l'istinto"

29 punti basterebbero, ma vedere come (e in che momenti) li ha prodotti è ancora più esplicativo. 2/2 dal pitturato (anche con una giocata di grande classe e delicatezza), ma ben 8 triple a segno su 11 tentate. "Mi è già capitato altre volte di segnare 8 triple in una gara - ha detto alla Provincia di Cremona - sono un tiratore, a volte serve quel pizzico di fortuna in più. Diciamo che al di là di tutto contava soprattutto vincere dopo tre sconfitte. Mi piace tirare e se i miei canestri sono utili per portare a casa i due punti meglio. Quando sono in campo mi guida l'istinto. A Napoli ho trovato il canestro in fretta e poi non ho più pensato troppo. Quando avevo la palla giusta tiravo. Non puoi calcolare tutto".