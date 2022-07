Paura per Gentile: cade da un muro di 4 metri a Formentera

NIENTE DI GRAVE

La disavventura in vacanza potrebbe costare al cestista azzurro un lungo stop

Un "incidente domestico" che avrebbe potuto costare caro ad Alessandro Gentile: l'ex giocatore dell'Olimpia Milano è caduto da un muro mentre era in vacanza alle Baleari. Il volo è avvenuto a un'altezza impressionante, circa 4 metri. Fortunatamente il giocatore non è in condizioni critiche, ma rischia comunque un lungo stop. Lo stesso Gentile ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue storie Instagram: "Purtroppo mentre mi trovavo in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico. Nulla di urgente, nulla di grave".

L'incidente è successo a Formentera, in una villa affittata dallo stesso Gentile. Il cestista è stato poi trasportato a Palma di Maiorca per degli accertamenti. "Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sul mio stato di salute. Vorrei tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene", ha risposto Gentile su Instagram. "Ringrazio chiunque ha avuto un pensiero o un messaggio per me e mi dispiace che vi siate preoccupati".