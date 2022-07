Basket, 'Chacho' Rodriguez saluta Milano: "Esperienza incredibile". Armani: "Resta uno di noi"

BASKET

Uffiicale l'addio dello spagnolo dopo tre anni, uno scudetto, due Coppe Italia e la Supercoppa 2020: "Ha contribuito a darci una credibilità internazionale"

L'Olimpia Milano saluta il "Chacho" Rodriguez. "La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Sergio Rodriguez per tutto quello che ha fatto e significato in questi tre anni trascorsi insieme e augura a lui e alla sua famiglia tutto il meglio possibile nel futuro - si legge sul sito ufficiale - Durante le sue tre stagioni a Milano, Sergio Rodriguez ha vinto lo scudetto 2022, la Coppa Italia 2021 e 2022, la Supercoppa 2020, ha superato le 300 presenze in EuroLeague, i 3.000 punti, le 500 triple, i 1.500 assist. Ha giocato oltre 100 partite di EuroLeague con l’Olimpia (terzo di sempre), è primo di squadra di sempre per triple segnate e assist, è diventato il terzo realizzatore di club dopo Bob McAdoo e Vlado Micov. Soprattutto, ha aiutato la squadra a raggiungere la prima Final Four di EuroLeague dal 1992. E, ancora più importante dei numeri e delle vittorie, Sergio Rodriguez ha aperto una strada, convalidato il nuovo corso dell’Olimpia conferendogli, con il suo arrivo, una credibilità internazionale.... Suerte Chacho, Milano resta tua". © ipp

"Il Chacho è stato un Capitano esemplare per comportamento, dedizione alla squadra, altruismo - ha detto Giorgio Armani commentando la partenza di Rodriguez - Per tre anni ha contribuito a farci vincere e divertire con stile ed eleganza aggiungendoci quel pizzico di sano agonismo che tanto piace ai nostri tifosi. Oggi ci lascia con lo stesso spirito. Per questo non è un giorno triste ma un giorno in cui celebrare i nostri tre anni insieme. E poi lui e la sua famiglia saranno sempre parte di noi".

"Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È difficile per me dire addio a una città in cui io e la mia famiglia ci siamo sentiti molto felici. E questi non sono stati anni facili in nessuna parte del mondo", ha scritto Rodriguez sui suoi social.