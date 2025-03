Sassari, Pasquini: "La rinuncia a Sokolowski è ponderata"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Brianté Weber, Federico Pasquini (General Manager Dinamo Sassari) ha fatto il punto della situazione dei sardi, tra i risultati in LBA e le modifiche al roster tramite mercato: "Vorrei fare un passo indietro al post-Venezia, perché mi è dispiaciuto leggere alcune cose che oggi vorrei chiarire. Le scelte possono essere giuste o sbagliate, ma l'importante è che siano sempre fatte con razionalità. Dopo la partita contro Venezia abbiamo analizzato la situazione, valutando il rendimento della squadra, dei giocatori sul perimetro e non. Da questa analisi è nata la decisione di accorciare le rotazioni, per garantire maggiore equilibrio ed evitare confusione. La rinuncia a Sokolowski è ponderata, non di pancia, e non dettata dall'emotività o dall'errore nel finale della partita contro Venezia. Dopo quella gara abbiamo preso atto di dover lottare per la salvezza, e quando ciò accade è fondamentale avere una squadra compatta e con gerarchie ben definite. Infortuni? Purtroppo è una stagione sfortunata. Come nel caso di Renfro, purtroppo, possono esserci ricadute che allungano i tempi. Per quanto riguarda Halilovic, abbiamo deciso di non sostituirlo con un altro lungo perché riteniamo che i suoi tempi di recupero saranno più brevi del previsto. La presa di Weber? Abbiamo voluto il miglior giocatore possibile sul mercato a metà marzo, con caratteristiche ben precise che fossero funzionali alle nostre esigenze. Markovic voleva una guardia molto fisica, Bulleri predilige avere due handler che controllano il gioco piuttosto che puntare sulla fisicità. Weber ha sempre dimostrato le sue qualità in Europa, con grande forza difensiva e personalità. Siamo estremamente felici di averlo con noi. Questo inserimento cambierà gli equilibri: Fobbs passerà a giocare da 3, mentre Bibbins e Cappelletti non saranno più gli unici due playmaker a disposizione, consentendo più soluzioni sul perimetro. In questo momento dobbiamo essere tutti concentrati su un unico obiettivo: salvare Sassari. Siamo convinti che il pubblico ci darà una risposta importante in occasione della gara di domenica contro Cremona, una delle più importanti degli ultimi tempi per i nostri destini".