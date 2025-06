Ioannis Papapetrou ha annunciato il ritiro dalla pallacanestro

A 31 anni, dopo esser tornato nelle rotazioni del Panathinaikos durante i playoff del campionato greco, l'ala dei Greens ha reso pubblica la decisione di interrompere la carriera agonistica. Lo ha fatto tramite un post sul profilo Instagram personale: "Da dove cominciare… Nella vita ci sono momenti che — pur sapendo che arriveranno — restano incredibilmente difficili da affrontare. Nell’ottobre 2023, mentre viaggiavo verso il Qatar per l’operazione al ginocchio, mi attraversò la mente per la prima volta un pensiero: forse il mio percorso come giocatore di basket stava volgendo al termine.