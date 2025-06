Virtus, Ronci: "Chi ha contratto, resta. Manca un italiano di valore"

A parlare per i neocampioni d'Italia è il Direttore Generale, sulle pagine di La Repubblica (ed. Bologna): "La speranza c'è sempre stata. Per il gruppo di uomini, ancor prima che giocatori, che vedevo ogni giorno. E ci metto anche i vari staff, da quello tecnico a quello medico. Gente di cui puoi sempre pensare che tireranno fuori qualcosa di buono. Quando lo abbiamo capito? La reazione in gara 5 con Venezia, messi male, ma senza nessuna voglia di aggrapparci ad alibi. E il finale di gara 3 a Milano: quel giorno al Forum si sentiva aria di vittoria. Coach Ivanovic? Non fai 5 finali scudetto per caso, forse c'entra che pure la Virtus è un ambiente d'eccellenza, per identità e mentalità. Ivanovic ci ha sommato il suo essere condottiero. Il discorso che fece dopo la sconfitta in Coppa Italia ("ragazzi, vinceremo lo scudetto") s'è letto ovunque in questi giorni. Aggiungo una nostra colazione, dopo il -36 di Belgrado. Noi due soli, non avevamo chiuso occhio. Lui: "Abbiamo una missione, portare questi ragazzi a vincere lo scudetto". Questo è Dusko. Sul campo il suo apporto è stato farsi seguire e dare retta su due cose: che al traguardo saremmo arrivati con l'applicazione difensiva e la condizione fisica. La squadra ha dato disponibilità, esperienza e autorevolezza erano indiscutibili. Come andiamo avanti? Alla nostra gente diremo che ripartiamo da campioni, non da favoriti. La spirale è pazzesca, in Europa ci sono 15 squadre con capacità di spesa inaffrontabili. Più che sul budget, la Virtus punta sulla sua identità: dentro la squadra, dalla squadra alla città. Così ha vinto: per lo spirito e l'identità. Nomi? Chi ha contratto resta. A Momo abbiamo creduto. Rilasciato Cacok, toccò a lui, non cercammo altri. Pajola? Idem. Ha contratto. Il nuovo roster? Di certo vorremmo avere 16 titolari, 9 stranieri più 7 italiani. O 8 più 8, tenendo fisso Accorsi, che lo merita. Manca un italiano. Di valore. Ci stiamo lavorando”.