Barcellona, risolto il contratto con Jabari Parker

Così la società blaugrana sul proprio sito ufficiale: "L'FC Barcelona e Jabari Parker hanno raggiunto un accordo per risolvere il suo contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2026. Il Club ringrazia il giocatore per la sua professionalità e il suo coinvolgimento con il Club e gli augura buona fortuna per il futuro, sia a livello personale che sportivo.