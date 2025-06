Hapoel Tel Aviv, i primi colpi da Eurolega arrivano dall'Efes di Banchi

Stando a quanto riportato in prima battuta dai media israeliani One e Sport5, l'Hapoel Tel Aviv (vincitrice di EuroCup e rookie della prossima Eurolega) avrebbe trovato un accordo sia con Daniel Oturu sia con Elijah Bryant. Per entrambi i giocatori attualmente in forza all'Anadolu Efes, il contratto sarebbe triennale: per la guardia si parla di €2.5 mln più bonus all'anno, mentre per il lungo il totale si aggirerebbe sui €7 mln totali (cifre paragonabili a quelle prospettate per il contratto di Guduric a Milano).