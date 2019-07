Basket, colpo Olimpia Milano: arriva Sergio Rodriguez

11/07/2019

Per le Scarpette Rosse si tratta del secondo colpo dopo Riccardo Moraschini, che qualche giorno fa ha lasciato Brindisi per un biennale con opzione sulla terza stagione, ed è un il colpo che aumenta la statura internazionale della squadra e accende la fantasia dei tifosi.

Per portare a Milano l'MVP dell’Eurolega 2014 l'Olimpia ha battuto la concorrenza di corazzate come Malaga, Valencia e Real Madrid e con l'arrivo del Chacho (che ha vissuto esperienze anche in NBA con New York, Portland, Sacramento e Philadelphia) si candida ad una stagione da grande protagonista nella massima competizione continentale.

Rodriguez, che con la nazionale spagnola ha vinto 1 argento e 1 bronzo alle Olimpiadi, 1 oro e 2 bronzi ai Mondiali e 1 argento e 1 oro agli Europei, arriverà a Milano pronto per la nuova stagione dopo un'estate di riposo perché ha deciso di non partecipare ai Mondiali in programma in Cina a inizio settembre.