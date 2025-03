Milano, altra notte di fuoco: a Parigi è sfida playoff

Dopo il riposo di sabato a Brescia torneranno a disposizione Nikola Mirotic e Fabien Causeur: il 34enne di Podgorica, come specificato dalla stessa Olimpia, "tenterà di giocare oltre il suo problema al fianco". Il viaggio nella capitale francese vedrà coinvolto anche Freddie Gillespie: il centro americano sarà game time decision, considerate le condizioni ancora incerte in seguito al trauma cranico rimediato col Fenerbahce. Non ancora disponibile Nenad Dimitrijevic: l'infortunio al braccio non è stato completamente smaltito.