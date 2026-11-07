Tennis: la n.1 del mondo Rybakina rinuncia alle Wta Finals, dentro Kostyuk

07 Nov 2026 - 22:58
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La numero uno al mondo Elena Rybakina ha annunciato il ritiro dalle WTA Finals di Indian Wells a causa di un problema di salute non specificato. L'ucraina Marta Kostyuk prenderà il suo posto nel Gruppo Uno del torneo. Rybakina, campionessa in carica, ha dichiarato in un comunicato di non essere "fisicamente pronta a gareggiare" nel tradizionale torneo di fine stagione che prende il via domani e che si concentrerà sul riposo e sul recupero in vista della stagione 2027. "Mi dispiace davvero molto dover comunicare a tutti i miei fan e sostenitori che, purtroppo, quest'anno devo ritirarmi dalle WTA Finals - ha dichiarato la kazaka -. Ho vissuto una stagione incredibile, ma il mio corpo non è fisicamente pronto per gareggiare. Trascorrerò un po' di tempo a casa a riposare e recuperare, preparandomi per la stagione 2027". 

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