Motogp, Aldeguer e la paura per Bagnaia: "Colpa mia, chiedo scusa a Pecco"

"È colpa mia, chiedo scusa a Pecco. L'ho già fatto passando al box Ducati. Mi dispiace": Fermin Aldeguer, pilota spagnolo della Bk8 Gresini, si prende la responsabilità del pauroso incidente di Pecco Bagnaia. "Ho visto la possibilità di sorpassare Acosta, eravamo troppo stretti in curva in una parte sporca della pista - ha spiegato a Sky - quando ho visto arrivare Bagnaia con un raggio stretto. Ho pensato che se mollavo i freni alzavo i la moto e lo evitavo: ma eravamo a pochi centimetri e non sono riuscito a non prenderlo. Sono errori che non devono succedere, ma in gara capita. Mi scuso".