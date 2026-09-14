Rugby: Nations Championship, Azzurri a Genova il 14/11 contro l'Argentina

L'Italia e l'Argentina di rugby tornano ad affrontarsi, per la terza volta nella propria storia, sul prato dello Stadio "Luigi Ferraris" di Genova il prossimo 14 novembre nella quinta giornata del Nations Championship. La nuova competizione internazionale che vede impegnate le prime dodici squadre del panorama rugbstico internazionale approderà nel capoluogo ligure rinnovando una delle rivalità più sentite della scena dei test-match, resa ancor più affascinante dal profondo legame storico che lega la città della Lanterna e il Sudamerica. Genova, una delle città che ha ospitato più volte la Nazionale Italiana Maschile dopo Roma e Milano insieme alle roccaforti ovali de L'Aquila, Padova e Rovigo, è stata protagonista nelle ultime stagioni di alcune delle sfide chiave della stagione azzurra, dal test-match del 2022 contro i Campioni del Mondo del Sudafrica passando per i successi del 2024 e del 2025 contro la Georgia e il Cile. Un rapporto speciale, quello tra il capoluogo ligure e l'Italrugby, sin dagli albori della palla ovale: fu infatti proprio Genova, nel 1929, a tenere a battesimo il primo raduno della Nazionale Italiana, a pochi mesi dalla fondazione della FIR e in vista del debutto internazionale di Barcellona contro la Spagna. Un legame che, a novembre, si rinnoverà ancora una volta per la sfida tra i Pumas sudamericani e il XV capitanato da Michele Lamaro, deciso a interrompere una striscia di successi biancoazzurri che va avanti dalla vittoria italiana dell'estate 2008 a Cordoba. Dopo il sold-out del 2022 contro il Sudafrica e i positivi riscontri di pubblico per Georgia e Cile, il grande rugby "Tier 1" torna quindi sulle sponde genovesi con il derby latino dei due mondi: con una disponibilità di biglietti già estremamente ridotta per i settori di Tribuna e Distinti, la campagna di ticketing si concentra in particolare sulle due Gradinate, in vendita al prezzo di 12€ stramite il ticketing partner ufficiale di FIR su federugby.ticketone.it A due mesi dal calcio d'inizio, intanto, la sede del Comune di Genova a Palazzo Tursi ha ospitato la presentazione ufficiale della sfida di Nations Championship, lanciando la lunga volata verso la sfida di novembre.