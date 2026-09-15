Motorally, Aprilia campione con Marini nel campionato italiano

THOMAS MARINI

“Sono davvero molto contento di essere riuscito a conquistare il titolo di campione italiano Motorally nella categoria G-1000, soprattutto perché è il mio primo anno in sella alla Tuareg Rally, che per me è una moto nuova, e ciò ha un valore ancora più grande. Questo dà valore anche alla Tuareg Rally perché ha dimostrato di essere davvero competitiva. Il weekend ha avuto un po’ di alti e bassi, ma non ho mai mollato fino alla fine, e sono felice di aver chiuso con anche un podio nell’assoluta. La stagione è stata impegnativa, perché il livello dei piloti è veramente molto alto e ogni anno si alza sempre di più, e di conseguenza sono state gare sempre molto combattute, ma sono davvero soddisfatto del risultato. Voglio ringraziare tutto il team Guareschi per l’eccezionale lavoro che hanno svolto, la moto era impeccabile e mi hanno messo sempre nelle condizioni migliori per poter gareggiare. Un ringraziamento anche a tutto il team Aprilia che ci supporta e dà il massimo per farci esprimere al meglio. Ora testa alle prossime gare nel deserto perché ci aspetta un grande lavoro”,