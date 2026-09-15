Motorally, Aprilia campione con Marini nel campionato italiano

Per il quarto anno consecutivo, Aprilia Tuareg Racing conquista il titolo nel Campionato Italiano Motorally 2026 e lo fa insieme a Thomas Marini, al termine di una stagione vissuta da assoluti protagonisti. L’ultima tappa, disputata a Umbertide, ha visto il pilota sammarinese aggiudicarsi il titolo nella classe G-1000, dedicata alle bicilindriche. Una stagione straordinaria per Thomas Marini, capace di conquistare il titolo italiano nella classe G-1000 nella sua stagione di debutto in sella all’Aprilia Tuareg Rally. Fin dalla prima tappa, il pilota del team Aprilia Tuareg Racing si è imposto ai vertici della categoria: ad Alassio ha firmato il successo in ogni prova speciale del weekend, mentre ad Olbia e Gioia dei Marsi ha conquistato una vittoria di giornata, mantenendosi sempre al comando della classifica generale di classe. A ciò si aggiunge lo storico trionfo nella classifica assoluta nella seconda giornata di gara a Gioia dei Marsi, a dimostrazione della competitività della bicilindrica di Noale. Eccellente stagione anche per Marco Menichini, che ha chiuso il 2026 conquistando il terzo posto finale nella classe G-1000. Estremamente solido il suo weekend a Umbertide, con due ottimi secondi posti nelle due giornate di gara che gli hanno permesso di consolidare la sua posizione in classifica, portando così un’altra Aprilia Tuareg Rally sul podio di categoria. Ottima anche la stagione di Paolo Pettinari, che chiude al terzo posto nel Campionato Italiano Rally GPX. Le Aprilia Tuareg Rally, sviluppate in stretta collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, si confermano un punto di riferimento, dimostrando competitività e affidabilità su ogni tipo di terreno e scrivendo un nuovo storico capitolo nel campionato italiano, con la vittoria assoluta a Gioia dei Marsi e la conquista del quarto titolo italiano consecutivo nella classe G-1000 riservata proprio alle bicilindriche.
THOMAS MARINI
“Sono davvero molto contento di essere riuscito a conquistare il titolo di campione italiano Motorally nella categoria G-1000, soprattutto perché è il mio primo anno in sella alla Tuareg Rally, che per me è una moto nuova, e ciò ha un valore ancora più grande. Questo dà valore anche alla Tuareg Rally perché ha dimostrato di essere davvero competitiva. Il weekend ha avuto un po’ di alti e bassi, ma non ho mai mollato fino alla fine, e sono felice di aver chiuso con anche un podio nell’assoluta. La stagione è stata impegnativa, perché il livello dei piloti è veramente molto alto e ogni anno si alza sempre di più, e di conseguenza sono state gare sempre molto combattute, ma sono davvero soddisfatto del risultato. Voglio ringraziare tutto il team Guareschi per l’eccezionale lavoro che hanno svolto, la moto era impeccabile e mi hanno messo sempre nelle condizioni migliori per poter gareggiare. Un ringraziamento anche a tutto il team Aprilia che ci supporta e dà il massimo per farci esprimere al meglio. Ora testa alle prossime gare nel deserto perché ci aspetta un grande lavoro”,
VITTORIANO GUARESCHI
“Nel Motorally è stata una stagione davvero fantastica. Quello di quest’anno è stato il nostro miglior risultato di squadra in questi quattro anni: abbiamo conquistato per la quarta volta consecutiva il titolo con Thomas e abbiamo ottenuto anche un importante terzo posto con Marco, portando per prima volta due Tuareg Rally sul podio di categoria. A ciò si aggiungono la vittoria assoluta di giornata a Gioia dei Marsi, dopo quella di Bussi sul Tirino dell’anno scorso, e il terzo posto finale nel Campionato GPX con Paolo Pettinari. Siamo molto soddisfatti, ma ora torniamo subito al lavoro in vista dell’Africa Eco Race 2027. Già a Umbertide abbiamo iniziato il nostro percorso di avvicinamento alla gara, portando una moto in configurazione deserto nella categoria FX insieme a Francesco Montanari. A ottobre andremo in Marocco per dei test e, a seguire, saremo al via dell’Addax Rally per preparare al meglio le moto, anche in vista del ritorno di Jacopo. L’obiettivo è quello di fargli trovare la moto nelle migliori condizioni per l’Africa Eco Race”.