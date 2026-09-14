Atletica: meeting Arge Alp a Pergine Valsugana, 300 in gara

14 Set 2026 - 17:45
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Baviera per la Germania, Salisburghese, Tirolo e VorAlberg per l'Austria, Grigioni e Ticino per la Svizzera, Alto Adige e Trentino per l'Italia, per un totale di oltre 300 atleti gara, in occasione del meeting di atletica in programma sabato e domenica a Pergine Valsugana, in Trentino. "L'organizzazione di un evento internazionale come l'Arge Alp dimostra ancora una volta il ruolo preminente del Trentino nel mondo dello sport, un'edizione che cade tra l'altro nell'ottantesimo anno dell'autonomia trentina - ha detto la presidente del Coni Trentino, Paola Mora, nel corso della presentazione -. Sono convinta che dal punto di vista organizzativo sarà un successo e che atleti e volontari sapranno dare il meglio". Per il presidente Fidal Trento, Luca Zeni, "sono state mantenute tutte le promesse, anche con apposite variazioni normative, che dimostrano quanto la politica sia stata vicina al nostro movimento. Da parte nostra siamo orgogliosi di poter allestire questo evento, consapevoli di mettere in mostra il meglio dell'atletica trentina, in due giorni di grande sport, ma anche di grandi significati sociali".

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