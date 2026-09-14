Luca Salvadori, a Milano il tributo con la statua "Le Pieghe"

"Le Pieghe" nasce con l'intento di tradurre in forma simbolica l'esperienza sportiva e biografica di Luca Salvadori, offrendo al contempo un'interpretazione artistica del tema della curva. L'Opera, di cui il critico Demetrio Paparoni ha seguito le fasi progettuali e realizzative, si sviluppa in verticale e rappresenta un corpo flesso, alleggerito, attraversato dalla luce, che poggia sul ramo di un albero delineando una forma sinuosa, assimilabile a quella di una "S". Il volto del soggetto richiama in maniera stilizzata quello di Luca. Realizzata in alluminio, con l'integrazione nella fusione di parti della moto del giovane pilota, è alta circa 5 metri, per oltre 2 tonnellate. Poggia su un basamento in pietra vesuviana con un diametro di 2 metri che porta impressa l'impronta di una ruota e la frase "Qui, alle curve gemelle, Luca fece le sue prime pieghe".