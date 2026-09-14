Luca Salvadori, a Milano il tributo con la statua "Le Pieghe"

14 Set 2026 - 17:18
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Luca Salvadori © instagram

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Nicola Samorì, scultore e pittore contemporaneo tra i più apprezzati della scena attuale, ha reso omaggio con la scultura 'Le Pieghe' alla memoria del motociclista milanese Luca Salvadori, tragicamente scomparso il 14 settembre 2024, all'età di 32 anni, sul circuito di Frohburg, in Germania.

Donata da Maurizio Salvadori, padre di Luca, al Comune di Milano, l'Opera è stata collocata nell'area verde all'interno delle curve gemelle di viale Pietro e Maria Curie a Milano. Verrà svelata al pubblico oggi, lunedì 14 settembre, in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Luca, alle ore 18.00 (accesso libero). Le curve gemelle di Milano sono un luogo iconico per tutti gli amanti della moto, dove, anche Luca, da bambino, realizzò le sue prime "pieghe".

"Le Pieghe" nasce con l'intento di tradurre in forma simbolica l'esperienza sportiva e biografica di Luca Salvadori, offrendo al contempo un'interpretazione artistica del tema della curva. L'Opera, di cui il critico Demetrio Paparoni ha seguito le fasi progettuali e realizzative, si sviluppa in verticale e rappresenta un corpo flesso, alleggerito, attraversato dalla luce, che poggia sul ramo di un albero delineando una forma sinuosa, assimilabile a quella di una "S". Il volto del soggetto richiama in maniera stilizzata quello di Luca. Realizzata in alluminio, con l'integrazione nella fusione di parti della moto del giovane pilota, è alta circa 5 metri, per oltre 2 tonnellate. Poggia su un basamento in pietra vesuviana con un diametro di 2 metri che porta impressa l'impronta di una ruota e la frase "Qui, alle curve gemelle, Luca fece le sue prime pieghe".

Alla memoria di Luca Salvadori, pilota e youtuber, è dedicata la Fondazione Luca Salvadori che trasforma la sua passione in un'eredità di solidarietà, aiutando concretamente chi ha subito un incidente in moto e promuovendo un motociclismo più sicuro e solidale. All'interno della factory di Trident Motorsport è visitabile il Memorial, uno spazio pensato per custodire la sua storia, il suo spirito, la sua passione, un punto di incontro per chi ha condiviso un pezzo di strada con lui. 

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