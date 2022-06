Olimpia Milano: Delaney lascia, accordo biennale con Baron

BASKET

La squadra campione d'Italia ingaggia l'americano, l'anno scorso allo Zenit San Pietroburgo

Dopo il rinnovo di Kyle Hynes e l'ingaggio del canadese naturalizzato greco Naz Mitrou-Long, l'Olimpia Milano continua nella campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Il club campione d'Italia ha annunciato l'arrivo della guardia americana Billy Baron, l'anno scorso allo Zenit San Pietroburgo, che ha firmato un contratto biennale. Dopo due stagioni, invece, saluta Malcolm Delaney. © olimpia milano

Vedi anche Basket Olimpia Milano: preso Mitrou-Long da Brescia, contratto di due anni “Io e la mia famiglia siamo entusiasti di entrare a far parte di questo club e sperimentare la cultura italiana. Ho avuto una bellissima conversazione con Coach Messina, ho sempre avuto grande rispetto e considerazione per lui e per l’Olimpia - le prima parole del neo-acquisto -. Giocare a questo livello è sempre stato un mio obiettivo. Adesso non c’è niente che voglia di più che aiutare la squadra a portare nuovi trofei a questa città. Lavorerò ogni giorno per riuscirci”.