Olimpia Milano: preso Mitrou-Long da Brescia, contratto di due anni

IL COLPO

Il cestista canadese è il nuovo rinforzo dei campioni d'Italia dopo il rinnovo di Hynes

Dopo il rinnovo di Kyle Hynes, l'Olimpia Milano ha battuto un altro colpo sul mercato. La società campione d'Italia ha acquistato dalla Germani Brescia il canadese naturalizzato greco Naz Mitrou-Long facendogli firmare un contratto biennale. "Ci ha conquistato per il rendimento e lo spirito con cui gioca - ha commentanto il general manager di Milano, Christos Stavropoulos -. Ha i tratti giusti per far parte della nostra squadra". © olimpia milano

LE PAROLE DI MITROU-LONG

"Quando la gente pensa all'Olimpia in automatico la accosta a una eccellenza - ha commentato il giocatore -. Sono entusiasta di venire a giocare a Milano per un club con questa storia. Quando sei all'Olimpia nessun obiettivo è troppo alto, mi sento fortunato e sono motivatissimo. Non vedo l'ora di debuttare".