Olimpia, Messina: "Soddisfazione enorme, è stata una serie difficilissima"

OLIMPIA MILANO

Il tecnico conquista il terzo scudetto di fila: "La squadra si è ritrovata nel momento più importante della stagione"

© IPA Ettore Messina conquista il terzo scudetto di fila alla guida dell'Olimpia Milano e non nasconde in conferenza la grande gioia per il traguardo raggiunto. "Soddisfazione enorme, la squadra si è ritrovata nel momento più importante della stagione. Grazie ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Sono felice per loro. La Virtus è una squadra esperta, forte e ben allenata. È stata una serie difficilissima. Abbiamo giocato con la coesione che durante l'anno avevamo mostrato a sprazzi".

"È stata una stagione difficile perché non siamo riusciti a trovare durante la stagione continuità. Ci sono stati mille motivi che conosciamo. Il dato di fatto è che in EuroLeague abbiamo vinto delle grandi partite e perso delle partite che non dovevamo perdere e ci sono costati la post-season. Abbiamo avuto tanti alti e bassi, il loro merito è che nel momento in cui sono iniziati i playoff con una sconfitta hanno fatto un mese e mezzo di grande solidità e continuità. Questa continuità, coesione, voglia di soffrire, prendere un rimbalzo in più, di buttarsi per terra, alla fine hanno permesso a tutti di fare grandi partite in attacco. Stasera è toccato a Mirotic, altre volte a Shields, a Nik Melli, a Napier. Un certo tipo di talento c'era, però abbiamo trovato quello che sognavamo in termini di coesione per fortuna in questi playoff".