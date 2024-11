OBRADOVIC SU JAMES: "ORGOGLIOSO DEL NOSTRO RAPPORTO"

Sasa Obradovic, coach del Monaco, ha parlato del rapporto con Mike James in un'intervista pubblicata su BasketNews. Ne riportiamo, tradotti, i passaggi più interessanti: "Il nostro rapporto si è evoluto, ora è a un livello ancora più alto. Qualunque siano i pensieri o i comportamenti problematici che può aver avuto durante la carriera, ha una personalità positiva. Nessuno può convincermi del contrario. Devi avere una pazienza e una strategia speciali per lavorare con lui, solo così renderà il tuo lavoro più facile. Gli è stato dato il ruolo di capitano, il peso è maggiore. Ora deve guidare la squadra verso altri obiettivi. Dopo aver ottenuto premi individuali, è il momento di raggiungere un grande successo di squadra. Molti allenatori non sono riusciti a trovare un modo con Mike, sono orgoglioso del mio rapporto con lui".