Varese, primo colpo straniero: Olivier Nkamouha è la nuova ala grande

Carriera

Olivier nasce da madre finlandese e padre camerunese il 2 maggio 2000 a Helsinki, città in cui muove i primi passi nel mondo del basket debuttando, appena diciassettenne, con la canotta dell’NMKY Helsinki. Nel 2017 si trasferisce in America per completare gli studi ed affinare il gioco tra la Richard Montgomery High School e la Bishop Walsh School in Maryland, le cui prestazioni lo portano alla nomina di Player of the Year nel 2019. Al college frequenta prima la University of Tennessee–Knoxville (nel 2022 arriva a mettere a referto 10.8 punti e 5 rimbalzi di media a partita) e poi, nel 2023-2024, la University of Michigan dove chiude la stagione a 15 punti, 7 rimbalzi e quasi 3 assist ad allacciata di scarpe. Dopo la Summer League dello scorso anno disputata con Portland (6.5 punti, 4 rimbalzi e stoppate di media nelle due gare disputate), Nkamhoua torna in Europa, in Germania, dove gioca nelle fila di Chemnitz, formazione con cui disputa sia il campionato nazionale (10 punti e 4.7 rimbalzi) che la Basketball Champions League, chiusa a 14.8 punti, 4.8 rimbalzi e 1.4 assist di media a partita.