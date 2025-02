"Saliou Niang non farà parte del roster a disposizione dello staff tecnico Azzurro per la gara di questa sera contro la Turchia (18.30). L’ala della Dolomiti Energia Trentino ha accusato un leggero stato influenzale e verrà tenuto a riposo": questo il comunicato appena diramato dalla FIP. Una "maledizione", per il ragazzo di origini senegalesi, dopo l'infortunio che gli aveva impedito di rispondere alla convocazione nella finestra di novembre.