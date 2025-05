Next Gen: Milano sfiora l’impresa, titolo allo Zalgiris

QUARTO QUARTO - Bulanovas non accenna a perdere ritmo al tiro (19 punti e 5/8 da 3 a inizio 4° quarto), Buika trova il primo vantaggio in doppia cifra del Championship Game lituano (64-74), ma Milano trova l'ennesimo scatto d'orgoglio del torneo: la tripla di Lonati (26 punti per Achille, top scorer della finale) riporta l'Olimpia a un solo possesso di distanza (74-76), trascinata dal primo momento della finale in cui Garavaglia riesce a convertire in punti personali tutta la regia e la difesa mantenute dalla palla a due. Lo Zalgiris, protagonista di una vittoria nel girone contro l'INSEP da -11 a 4' dalla fine, non si guarda però indietro: le triple di Kurucs e Buika pesano come un macigno, costringendo coach Catalani a chiamare il penultimo timeout a disposizione (76-84 al 37'). Come col Barcellona, anche stavolta è Karem a prendersi gli ultimi tiri di Milano: l'1/3 dalla lunga distanza del marocchino è insufficiente. Il titolo va allo Zalgiris (81-89 al 40'), ma il percorso di questa Olimpia sarà comunque difficile da dimenticare.