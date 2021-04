Basket, Eurolega: Leday sulla sirena, Milano vince gara-1 con una rimonta pazzesca

EUROLEGA

L’Olimpia doma il Bayern Monaco recuperando dal -17 del primo tempo e si porta in vantaggio nella serie playoff con un bel 79-78, giovedì gara-2 al Forum





In gara-1 dei quarti di finale di Eurolega l’Olimpia Milano reagisce alla grande dopo un secondo quarto disastroso e vince il primo atto contro il Bayern Monaco 79-78. Decide Leday sulla sirena, ma tutta la squadra brilla in un secondo tempo di carattere e qualità: il 26enne texano è il miglior marcatore dell’Armani Exchange con 17 punti, seguito da un Rodriguez strepitoso nell’ultima frazione. Tra i bavaresi brilla Seeley con 23 punti.

Se queste sono le emozioni di gara-1, ci sarà da divertirsi eccome. L’Olimpia Milano vince 79-78 il primo incrocio contro il Bayern Monaco a termine di una partita pazza, imprevedibile e divertente. Nel primo quarto del Forum le squadre si marcano strette ed è solamente il jumper di Johnson sulla sirena a rompere l’equilibrio per il 16-18: gli ospiti sono padroni del ritmo e sfruttano le palle perse dei lombardi, che però vanno più spesso in lunetta e da lì si scoprono infallibili. I bavaresi cominciano però la seconda frazione a marce alte con un parziale di 2-14, banchettano in area e provano a lasciarsi dietro i padroni di casa in difficoltà nel gioco di squadra. Il divario si allunga, anche perché nel secondo quarto Seeley infila da solo 12 punti contro gli 11 di tutta l’Armani Exchange, che nei primi 20 minuti trova una sola tripla su dieci tentativi.

È 27-44 quindi all’intervallo lungo con Trinchieri che perde Weiler-Babb per un problema fisico e l’Olimpia che torna sul parquet con un piglio ben diverso rispetto a quanto visto in precedenza. La squadra di Messina trova finalmente un ritmo discreto al tiro e lima il divario sotto la doppia cifra di punti, ma il Bayern Monaco rimbalza con un colpo di reni di qualità prima della fine del terzo quarto e si presenta all’ultima frazione sul +11 (53-64). Il finale di gara è strepitoso, perché Milano continua a reagire con forza e si avvicina fino al -2, poi Seeley tiene a galla il Bayern con il suo surreale 5/5 da tre punti. Botta e risposta fino al canestro del pari di Delaney a quota 74 punti, Gist sbaglia due liberi e Rodriguez risponde con la tripla del primo vantaggio delle Scarpette Rosse: 11 punti nel quarto quarto per lui dopo lo zero del primo tempo. Baldwin va in lunetta, poi l’Olimpia si ferma al ferro e Gist subisce fallo con 1’’2 sul cronometro: fa 2/2, ma Leday sulla sirena trova la retina e fa esplodere di gioia la panchina dell’Armani Exchange: 79-78 il verdetto del tabellone luminoso. Sconfitto e deluso Seeley, miglior marcatore con 23 punti contro i 17 del man of the match texano: in partite come queste, però, le statistiche personali lasciano il tempo che trovano. Testa a giovedì per gara-2.