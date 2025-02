Queste le parole di Giuseppe Poeta in vista della semifinale con Milano, durante un collegamento televisivo con Teletutto, sulle condizioni di Ndour e Della Valle, usciti malconci dal quarto di finale con Tortona: "La caviglia di Ndour si è un po' gonfiata, ma proverà a stringere i denti e con Milano ci dovrebbe essere. Per Della Valle si è trattato di una contusione. Brutta, ma non così grave da impedirgli di essere in campo