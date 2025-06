Brescia, Ndour: "Gara-3 con la Virtus? Ero pronto a entrare"

Durante l'incontro coi tifosi in Piazza Loggia di ieri sera, l'ala grande/centro senegalese ha parlato dello sfortunato andamento della fifinale contro la Virtus Bologna: "Non giocare in finale è stato doloroso, è un peccato lavorare così duramente, raggiungere l'obiettivo e poi non poter scendere in campo. È qualcosa che ti devasta, perché non la puoi controllare. Ad ogni modo, è stata una stagione fenomenale. Pronto per giocare gara-3? Assolutamente sì, io ho voglia di giocare anche se sono solo al 50%. Ero pronto a entrare, ma alla fine la decisione spetta al coach, ed è giusto così".