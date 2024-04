Nba: vincono Okc e Denver, Minnesota ko

NBA

Thunder e Nuggets battono New York e Cleveland, Timberwolves superati da Chicago. Bene le due di Los Angeles, cade Houston

© Getty Images Nella notte Nba, vincono due delle prime tre squadre ad Ovest: Okc e Denver, infatti, superano i Knicks (113-112) e Cleveland (130-101), mentre Minnesota perde in casa (109-101) contro Chicago. Sorridono le due di Los Angeles: Lakers e Clippers ok su Brooklyn (116-104) e Charlotte (130-118). Dopo undici vittorie di fila, si ferma Houston, ko con Dallas (125-107): ne approfitta Golden State, che si impone 117-113 a San Antonio.

DENVER NUGGETS-CLEVELAND CAVALIERS 130-101

L'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic, che mette a referto 26 punti, 18 rimbalzi e 16 assist, vale il successo di Denver che batte 130-101 Cleveland. I Nuggets si prendono ogni parziale e chiudono i conti con il 36-21 del terzo periodo che vale il +244 (101-77). Ai Cavs non bastano i 23 punti di Mobley: questa sconfitta non cambia comunque la classifica della franchigia dell'Ohio, che resta terza ad Est con 45-30 di record contro il 44-30 dei Knicks, mentre Denver sale a 52-23 e ufficializza la sua partecipazione ai playoff.

NEW YORK KNICKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 112-113

Finale pazzesco al Madison Square Garden, dove Okc batet 113-112 i Knicks. Succede tutto negli ultimi secondi: New York, sotto 111-110, trova con Brunson il canestro del sorpasso a 4 secondi dalla fine, ma appena la palla torna ai Thunder Giddey serve Gilgeous-Alexander che dalla media distanza fa 113-112. Inutile il secondo tentativo di Brunson che sbaglia il possibile 114-113. Okc resta dunque prima ad Ovest ufficializzando i playoff grazie ai 33 punti di Williams, oltre ai 19 del match winner Gilgeous-Alexander, mentre non bastano i30 di un generoso Brunson e i 13 con 15 rimbalzi di Hart.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-CHICAGO BULLS 101-109

Chi non riesce a rispondere ai successi di Denver e Okc è Minnesota, che perde 109-101 in casa contro Chicago. I Bulls partono meglio e all'intervallo lungo sono avanti di 10 punti (64-54), con i Timberwolves che non riescono a rimettere in discussione il successo ospite. Solo 12 punti dalla panchina, così il quintetto titolare di Chicago, guidato da DeRozan (27) va tutto in doppia cifra, mentre i 22 di Edwards e i 19 di Gobert (con 1 rimbalzi) e Conley non salvano Minnesota, che scivola al terzo posto ad Ovest.

HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERICKS 107-125

Dopo undici vittorie di fila, torna a perdere Houston, battuta 125-107 da Dallas nel derby del Texas che ha un solo protagonista: Luka Doncic. Lo sloveno mette a referto una doppia doppia da 47 punti e 12 rimbalzi, aggiungendo anche 7 assist. Inutili i 27 di Smith Jr per i Rockets, che scivolano a due partite di distanza da Golden State nella corsa al decimo posto ad Ovest che vale il play-in. I Mavericks, che indirizzano la sfida con il 66-45 del primo tempo, centrano invece la settima vittoria di fila e agganciano al quinto posto, con 45-29 di record, i Pelicans.

SAN ANTONIO SPURS-GOLDEN STATE WARRIORS 113-117

Il ko di Houston fa felice Golden State, che si impone 117-113 a San Antonio e allunga sui Rockets a quattro giorni dallo scontro diretto. Victor Wembanyama trova ancora una grande prestazione: 32 punti e 9 rimbalzi, ma stavolta non riesce ad avere la meglio, anche perché gli Spurs si trovano davanti una delle migliori versioni stagionali di Draymond Green: 21 punti, 11 assist e 6 rimbalzi, fondamentali soprattutto nel 37-21 del terzo periodo che divide in due la partita dopo il 60-52 in favore dei padroni di casa. Spurs ko dopo tre successi di fila e sempre ultimi ad Ovest.

BROOKLYN NETS-LOS ANGELES LAKERS 104-116

Un super LeBron James, autore di 40 punti con 7 rimbalzi, permette ai Lakers di sbancare Brooklyn: finisce 116-104 per i gialloviola, che costruiscono la vittoria in avvio e, soprattutto, con il clamoroso 31-11 dei primi 12 minuti. I Nets, che provano a riaprire la partita con il 35-23 del terzo periodo, si aggrappano inutilmente a Thomas, che realizza 30 punti e 6 assist senza tuttavia mettere in discussione il successo dei Lakers, che consolidano il nono posto ad Ovest con 42-33 di record e mettono nel mirino il settimo di Phoenix e Sacramento.

CHARLOTTE HORNETS-LOS ANGELES CLIPPERS 118-130

Sorride anche l'altra squadra di Los Angeles: i Clippers passano 130-118 a Charlotte centrando il terzo successo di fila e consolidando il quarto posto ad Ovest. Decisivo un Super Paul George, che realizza 41 punti e 7 rimbalzi guidando gli ospiti soprattutto nel primo tempo, che termina 67-55 in favore della formazione di Lue. Il +12 dell'intervallo lungo resiste anche nella ripresa e nonostante i 33 punti di Bridges, che non evita l'ennesimo ko agli Hornets, sempre terzultimi in classifica con 18-56 di record.

TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 120-135

Colpo esterno di Philadelphia, che si impone 135-120 a Toronto contro i Raptors e torna a sorridere dopo tre ko consecutivi. I Sixers indirizzano il match nel primo tempo, che termina 71-55 per gli ospiti. I canadesi provano a riaprire la partita tornando a -8 (101-93), ma il 34-27 dell'ultimo periodo chiude i giochi. Decisivi i 32 punti di Oubre Jr, non bastano i 18 con 11 assist di Olynyk tra le fila dei padroni di casa. Ad Est, Philadelphia conferma la zona play-in, mentre ormai Toronto ha di fatto chiuso la sua stagione: è a 11 partite di distanza dai play-in a 8 gare dal termine della Regular Season.

WASHINGTON WIZARDS-MIAMI HEAT 107-119

Vince in trasferta anche Miami: 119-107 a Washington contro i Wizards. I vicecampioni in carica, dopo il 29-29 del primo quarto, allungano nella fase centrale, trovando il +15 (95-80) con il 37-30 del secondo quarto e il 29-21 del terzo. Rozier realizza 27 punti, mentre Adebayo ne mette a referto 22 con 10 rimbalzi e Butler si ferma a 17. I capitolini, invece, cadono nonostante i 22 di Jordan Poole e i 18 dalla panchina di Gill. Gli Heat restano settimi ad Est, potenzialmente sesti insieme ai Pacers. Terzo ko di fila per Washington che ha solo una vittoria in più (14-61) rispetto ai Pistons ultimi (13-61).

SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 127-106

Sacramento resta in corsa per i playoff grazie al 127-106 rifilato ai Jazz. Dopo il +4 (56-52) dell'intervallo lungo, i Kings scappano grazie al 39-25 del terzo periodo, chiudendo i giochi con 12 minuti di anticipo grazie a tre giocatori con almeno 24 punti: sono Murray (25), Fox (24) e Barnes (24), mentre non bastano i 22 di Sexton e Sensabaugh ai Utah, che incassa la nona sconfitta consecutiva e resta terzultima nella Western Conference. Sacramento, invece, aggancia Phoenix con 43-31 di record e resta a due partite di distanza dal sesto posto di Dallas.