Nba: vincono Lakers e Golden State, niente play-in per Dallas

BASKET

I gialloviola e gli Warriors battono Phoenix e Sacramento, Mavs ko in casa con Chicago. Memphis stende Milwaukee

© Getty Images Nella notte Nba, arrivano due vittorie fondamentali per i Lakers e per Golden State, che battono Phoenix (121-107) e Sacramento (119-97) avvicinandosi ai playoff a una giornata dal termine della Regular Season. Non disputerà neanche il play-in, invece, Dallas, che perde 115-112 in casa contro Chicago. Colpo esterno di Memphis (137-114) a Milwaukee, mentre Brooklyn travolge 101-84 Orlando (senza Banchero) e ufficializzano il sesto posto ad Est.

SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS 97-119

Golden State approfitta del turnover dei Kings e vince 119-97 a sacramento, avvicinandosi sensibilmente all'obiettivo playoff. I padroni di casa tengono a risposo Sabonis e Fox e così i campioni in carica, trascinati dai 29 di Thompson, dai 25 di Curry e dai 18 di DiVincenzo, allungano nel secondo tempo (66-49), conquistando un successo che vale il momentaneo quinto posto. Nell'ultima giornata di Regular Season, gli uomini di Kerr giocheranno a Portland per blindare un posto nei playoff.

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX-SUNS 121-107

Scenario simile alla Crypto.com Arena: i Lakers approfittano del turnover dei Suns e vincono 121-107, mettendo pressione ai Clippers impegnati contro Portland. Monty Williams tiene a riposo tutti i big (Paul, Durant e Booker), mettendo in campo le riserve. Così, i 24 punti di Russell, i 22 di Reaves e i 21 di Beasley, uniti ai 16 di LeBron James e alla doppia doppia di Davis (14 con 21 rimbalzi) fanno il resto. I gialloviola ospiteranno a Los Angeles, nell'ultima giornata, i Jazz: sarà l'ultimo tentativo per accedere direttamente ai playoff.

DALLAS MAVERICKS-CHICAGO BULLS 112-115

Si chiude ufficialmente, invece, la stagione di Dallas, che con il ko per 115-112 in casa contro Chicago saluta le possibilità di decimo posto ad Ovest e, quindi, di play-in, dove non ci saranno Doncic e Irving. Lo sloveno gioca di fatto solo il primo quarto con 13 punti, poi si accomoda in panchina a vedere lo show di White (24 punti e 11 assist), Williams (23) e Vucevic (20 con 10 rimbalzi) per i Bulls. Nell'ultima sfida, Dallas ospiterà San Antonio nel derby del Texas, ma sarà un finale amaro per una stagione da dimenticare.

MILWAUKEE BUCKS-MEMPHIS GRIZZLIES 114-137

Memphis travolge le riserve di Milwaukee imponendosi 137-114: un risultato che vale il secondo posto nella Western Conference conquistato soprattutto grazie al 66-42 della ripresa. I Bucks, già sicuri di chiudere primi ad Est, fanno riposare tutti i big, così l'unico a tenere testa ai Grizzlies è Wigginton, in doppia doppia con 25 punti e 11 rimbalzi. Dall'altra parte, invece, sono 36 per uno scatenato Jackson e 19 per Kennard, con Bane e Morant rispettivamente a 16 e 12 punti.

NEW ORLEANS PELICANS-NEW YORK KNICKS 113-105

Vittoria fondamentale per i Pelicans, che restano in corsa per l'accesso diretto dei playoff ad Ovest battendo 113-105 i Knicks, ormai sicuri del quinto posto e dell'accoppiamento ai playoff con Cleveland. Tra le fila di New Orleans, spiccano i 31 punti di Murphy e i 23 di McCollum, con Valanciunas a quota 8 e 12 rimbalzi. Decisivo l'ultimo quarto da 80-22 dopo l'83-83 dei primi 36 minuti. I Pelicans chiuderanno in Minnesota: servirà anche un passo falso delle due squadre di Los Angeles per accedere direttamente ai playoff.

BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS 121-102

Boston tiene a riposo alcuni big (ma non Tatum) e batte 121-102 Toronto, sicura del play-in da cui uscirà l'avversaria ai playoff dei Celtics. Sono 21 per il leader dei vicecampioni in carica, mentre le riserve Hauser e Pritchard ne mettono a referto 26 e 22. Ai canadesi non bastano i 19 di Siakam, i 16 di Achiuwa e i 12 di VanVleet, visto che i padroni id casa a fine primo tempo sono già sul +28 (68-40). Nell'ultima giornata, Toronto ospiterà Milwaukee già certa del primo posto.

ATLANTA HAWKS-PHILADELPHIA 76ERS 131-136

L'unico match di serata a finire all'overtime è quello tra Philadelphia e Atlanta, con i Sixers che vincono 136-131. Gli ospiti, sicuri del terzo posto e dell'accoppiamento al primo turno dei playoff con Brooklyn, vincono grazie al 17-12 del supplementare dopo il 119-119 dei primi 48 minuti di gioco. Gli Hawks ci provano con un super Trae Young da 27 punti e 20 assist, ma le doppie doppie di McDaniels (24 come Niang e 11 assist), Milton (15 con 16 assist) e Harrell (11 con 10 rimbalzi) fanno il resto.

WASHINGTON WIZARDS-MIAMI HEAT 114-108

La vittoria di Brooklyn rende meno amaro il ko di Miami, che perde 114-108 a Washington: se anche avesse trionfato in casa degli Wizards, il successo dei Nets avrebbe vanificato tutto. Ufficiale, dunque, il settimo posto degli Heat, che crollano nel terzo quarto (36-20) e non riescono a recuperare. Non bastano i 30 di Oladipo, con Washington che vince grazie ai 22 di Gafford e ai 19 di Kispert. Ultimo turno in casa per Washington e Miami, rispettivamente contro Houston e Orlando.

BROOKLYN NETS-ORLANDO MAGIC 101-84

Brooklyn ufficializza il sesto posto ad Est e l'accesso diretto ai playoff: nel primo turno sfiderà Philadelphia. I Nets travolgono 101-84 gli Orlando Magic privi di Paolo Banchero, dominano il secondo quarto (31-16) e sorridono grazie ai 22 punti di Bridges, ai 18 di Johnson e alla doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi di Claxton. Il migliore per gli ospiti è Anthony con 14 putni, con Bitadze a quota 12 con 15 rimbalzi. La stagione di Banchero si concluderà a Miami.

CHARLOTTE HORNETS-HOUSTON ROCKETS 109-112

Houston vince 121-108 in casa di Charlotte e insegue la magra consolazione di non chiudere all'ultimo posto la Western Conference. I Rockets rischiano di buttare via il +12 (85-73) dei primi 36 minuti, ma alla fine resistono grazie ai 26 punti messi a referto sia da Green che da Porter. Sono 25 tra le fila degli Hornets, invece, per Mykhailiuk. Charlotte, ormai inevitabilmente penultima ad Est, chiuderà la sua stagione a Cleveland, mentre Houston volerà a Washington.

INDIANA PACERS-DETROIT PISTONS 115-122

Brutto ko interno per Indiana, che cede 122-115 a Detroit, fanalino di coda ad Est. I Pistons sorridono grazie ad un ottimo primo tempo da 73-57, resistendo nella ripresa al tentativo di rientro dei Pacers. Decisivi, però, i 29 di Ivey e i 28 di Hayes per gli ospiti, mentre non bastano i 22 di Hield per i padroni di casa. Nell'ultima giornata, Indiana volerà al Madison Square Garden contro i Knicks per vincere il duello a distanza con Orlando (ospite di Miami). In palio, il dodicesimo posto ad Est, visto che sono entrambe a 34-47 di record.