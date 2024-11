Nba: vincono Lakers e Celtics, cade Milwaukee. A Dallas il derby texano con gli Spurs

NEW ORLEANS PELICANS-LOS ANGELES LAKERS 99-104

Successo per i Lakers, 104-99 in casa di New Orleans. È la serata dei grandi ex, con Anthony Davis che torna a New Orleans e Brandon Ingram che ritrova i gialloviola. Il primo tempo viene comandato dai padroni di casa, proprio con Ingram protagonista. I Pelicans arrivano anche alle quindici lunghezze d vantaggio, chiudendo sopra di dieci punti all’intervallo 56-46. Los Angeles non ci sta, e nel terzo periodo tenta e riesce nel sorpasso: parziale di 10-0 nel segno di Anthony Davis e Knecht e partita ribaltata. Nell’ultimo periodo Ingram riapre tutto per l’ennesima volta, segnando anche la tripla del controsorpasso a due minuti dalla fine, ma sul rettilineo finale vincono i Lakers 104-99. Nono successo per i gialloviola, decimo ko per New Orleans.