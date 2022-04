Nba: vincono Brooklyn, Phoenix e Milwaukee

BASKET

I Nets battono i Cavs e si prendono il settimo posto, i Suns passano in casa dei Jazz mentre i campioni in carica si impongono a Detroit

Vittoria fondamentale per i Brooklyn Nets nella notte Nba: con il 118-107 su Cleveland, infatti, Durant (36 punti) e compagni si prendono il settimo posto davanti ai Cavs in attesa dell'ultima gara. Sorridono anche Phoenix e Milwaukee: i Suns passano 111-105 contro i Jazz, mentre i campioni in carica si impongono 131-101 a Detroit. Dallas travolge 128-78 Portland, successo inutile per i Lakers (120-101) contro i Thunder. Getty Images

BROOKLYN NETS-CLEVELAND CAVALIERS 118-107

Successo dal peso incalcolabile per Brooklyn: con il 118-107 su Cleveland, infatti, i Nets salgono al settimo posto eguagliando il record dei Cavs (43-38) ma prendendosi il vantaggio nei confronti della franchigia dell'Ohio. In caso di vittoria all'ultima contro Indiana, Durant e compagni si assicurerebbero il play-in per consentire a Brooklyn di disputare al Barclays Center lo scontro diretto per accedere ai playoff. Sono due i parziali che consentono ai Nets di vincere: il 34-19 del primo periodo e il 35-19 dei 12 minuti conclusivi. Ancora una volta a trascinare Brooklyn è Durant, che realizza 36 punti, 5 rimbalzi e 5 assist con 4/6 dall'arco, inutili i 31 di Garland. Cleveland deve ora sperare in un passo falso dei Nets contro Indiana e, contemporaneamente, battere i campioni in carica di Milwaukee all'ultima di Regular Season, o sarà ottavo posto.

UTAH JAZZ-PHOENIX SUNS 105-111

Phoenix si impone 111-105 in casa di Utah e migliora ulteriormente il record di franchigia, costringendo i Jazz a subire l'aggancio a 48-33 di Denver: non potranno andare oltre il quinto posto. Un ko che fa male perché arriva nell'ultimo quarto, con i vicecampioni in carica capaci di realizzare un parziale da 36-13 e recuperare il -17 di fine terzo periodo. Devin Booker trova 33 punti col 50% (13/26) al tiro, mentre Ayton va in doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi, così come Chris Paul, a quota 16 sia nei punti che negli assist. I 21 di Bogdanovic e i 18 di Donovan Mitchell, oltre alla doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi di Gobert, non bastano ai Jazz.

DETROIT PISTONS-MILWAUKEE BUCKS 101-131

Milwaukee passa 131-101 in casa di Detroit e continua la striscia vincente: è il terzo successo di fila. Partita ben indirizzata già nel primo periodo, quando i Bucks concedono appena 8 punti e ne realizzano 30. Nonostante il tentativo di rientro dei Pistons, è il 41-33 dell'ultimo quarto a chiudere ogni discorso. Per Giannis Antetokounmpo sono 30 punti e 13 rimbalzi con 11/13 dalla lunetta: quasi tripla doppia visto che gli assist del greco sono 8. Per Detroit ci sono i 26 di McGruder e i 20 di Bey, ma non bastano: i Pistons non potranno andare oltre il penultimo posto ad Est, Milwaukee consolida invece la seconda piazza.

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 113-109

Sesta vittoria di fila per Miami, già sicura del primo posto ad Est: gli Heat battono 113-109 Atlanta, che invece subisce l'aggancio in nona posizione di Charlotte. Non bastano i 35 punti di un Trae Young da 12/23 dal campo, oltre ai 25 di Bogdanovic. I padroni di casa ribaltano il -5 di fine primo quarto (61-56) con il 35-26 del terzo periodo, spinti dai 24 punti di Adebayo, dai 20 di Butler e dai 16 di Kyle Lowry, non patendo l'assenza di Herro. Tra gli Hawks, non incide Danilo Gallinari, che realizza solo 7 punti in quasi mezz'ora di gioco. Atlanta giocherà l'ultima a Houston, mentre Miami disputerà il testacoda con Orlando.

DALLAS MAVERICKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 128-78

Dire che non c'è partita a Dallas è persino riduttivo: i Mavericks rifilano 50 punti di distacco a Portland e si impongono 128-78 in una sfida da incubo per i Blazers. A fine primo quarto è già +23 (36-13), ma è un secondo tempo da 34 punti ad affossare definitivamente gli ospiti, con Doncic che realizza 39 punti e 11 rimbalzi con 50% dall'arco (7 triple sulle 14 tentate) e 12/21 al tiro. Lo sloveno è protagonista assoluto visto che il secondo miglior realizzatore è Powell con 18 punti, gli stessi di Eubanks che è il più prolifico per Portland. Dallas continua a credere nel terzo posto, ma servirà una mano dagli Spurs, prossimi avversari nell'ultimo turno ma prima chiamati a battere Golden State. Decimo ko di fila per Portland, ufficialmente terzultima ad Ovest.

LOS ANGELES LAKERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 120-101

Vittoria inutile per i Lakers, ormai fuori dalla post Season: i gialloviola si impongono in casa battendo 120-101 Oklahoma, irrimediabilmente penultima nella Western Conference. Senza LeBron James, la cui Regular Season è ormai terminata, Vogel lascia fuori tutti ad eccezione di Monk e si impone senza Westbrook e Davis: il migliore per Los Angeles in un match deciso dal 64-49 del secondo tempo è allora Johnson con 21 punti, mentre i 52 combinati di Hoard (27) e Kalaitzakis (25) non bastano ai Thunder, che incassano la sconfitta numero 57 in Regular Season e all'ultima affronteranno i Clippers. I Lakers, invece, chiuderanno la stagione a Denver: poi sarà tempo di lunghissime riflessioni.

CHICAGO BULLS-CHARLOTTE HORNETS 117-133

Charlotte approfitta del ko di Atlanta e si prende il nono posto battendo 133-117 Chicago, che ufficializza invece la sesta piazza. Gli Hornets si impongono grazie ad un primo tempo da 79 punti contro i 51 dei Bulls e ai 24 punti con 9 assist e 8/16 al tiro per LaMelo Ball, con Bridges che contribuisce alla vittoria realizzandone 20. Sono 23, invece, quelli di LaVine, con DeRozan che chiude a 17. Chicago, al quarto ko consecutivo, è a 45-36 di record, lontana sia dalla zona play-in che dal quinto posto dei Raptors, mentre Charlotte ora deve battere Washington per aggiudicarsi il fattore casa nel play-in contro Atlanta.

TORONTO RAPTORS-HOUSTON ROCKETS 117-115

Toronto batte 117-115 Houston e si assicura di chiudere la Regular Season davanti a Chicago con 48-33 di record contro il 45-36 dei Bulls. I canadesi si impongono di misura grazie al canestro decisivo a meno di 5 secondi dalla fine di Gary Trent, che realizza 26 punti ed è il secondo miglior realizzatore dei suoi dietro i 29 con 12 rimbalzi di Siakam. Non basta, invece, la doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi di Porter per i Rockets, già da tempo ultimi ad Ovest. Con questo successo in rimonta, visto che a fine primo periodo era sotto di 16 punti, Toronto si prende il quinto posto.

WASHINGTON WIZARDS-NEW YORK KNICKS 92-114

New York si aggiudica lo scontro diretto contro Washington per l'undicesimo posto e batte 114-92 gli Wizards, prendendosi il vantaggio in classifica: magra consolazione, visto che entrambe erano da tempo fuori dalla lotta per il play-in. Il match si decide tra il secondo e il terzo periodo, nei quali i Knicks trovano 71 punti concedendone appena 41 e portandosi sul +22 che resiste nell'ultimo quarto. Sono 35 i punti di Toppin, 23 con 10 assist per Quickley, mentre il migliore di Washington, a 35-46 di record contro il 36-45 dei Knicks, è Hachimura a quota 21.