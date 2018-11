Nba: super McCollum trascina i Blazers, Dallas batte Washington

07/11/2018

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers 103-118

Importante vittoria quella di Portland che così facendo si porta a ben otto vittorie stagionali. Milwaukee nulla ha potuto per evitare la sconfitta, nonostante i 23 punti di Giannis Antetokounmpo, e i 22 a testa di Lopez e Middleton, soprattutto se nelle fila avversarie ha brillato un grande Cj McCollum che ne realizza ben 40 di punti, mettendo a segno una grandissima prestazione. Bene per Portland anche Turner (16 punti e 11 rimbalzi) e Lillard (13 punti).



Washington Wizards-Dallas Mavericks 100-119

Continua il pessimo periodo dei giocatori della capitale, che dopo dieci partite hanno portato a casa soltanto due vittorie posizionandosi così al penultimo posto nella Eastern Conference. Solo tre i giocatori ad andare in doppia cifra: Wall (24 punti e 10 assist), Porter Jr. (19) e Beal (19). Dallas approfittando del periodo no degli avversari, mette a segno la terza vittoria stagionale grazie alle ottime performance di Doncic (23 punti), Barnes (19 punti con 13 rimbalzi), Matthews (22) e Smith Jr. (19).



Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 102-113

Gli Hornets con la vittoria ai danni degli Hawks, si portano al sesto posto in classifica con un record complessivo di 6 vittorie e 5 sconfitte. Nella notte Kemba Walker, top scorer di squadra, realizza ben 29 punti aiutando così Charlotte a raggiungere il risultato sperato, bene anche Williams (20), Lamb (13) e Monk (13). Nella fila di Atlanta, Trae Young realizza 18 punti smistando anche 10 assist. Top scorer di Atlanta è Jeremy Lin con 19 punti.



Brooklyn Nets-Phoenix Suns 104-82

Sono ben 24 i punti di differenza tra le due squadre, Brooklyn si sta dimostrando per ora come una squadra che nonostante il roster non del tutto eccellente può dar fastidio a diverse squadre, sopratutto grazie a LeVert (26 punti) che sta partecipando ad un grande inizio di stagione. In doppia cifra anche Russel (15), Dinwiddie (12), Harris (11) e Allen (10). I Suns si fermano a solo 82 punti. Top scorer per Phoenix è il giovane Booker (20 punti), bene anche Ayton (15 punti e 13 assist) in doppia doppia come Holmes (13 punti e 10 rimbalzi).