Nba: successi per Philadelphia e Milwaukee

NBA

Scintille tra Embiid e Durant nel successo dei Sixers a Brooklyn, Antetokounmpo trascina i Bucks a Orlando. Ok Washington

Complice anche la gara rinviata per Covid tra Denver e Golden State, si sono disputate tre partite nell’ultima notte di Nba. Grande battaglia sotto canestro e scintille nel finale tra Joel Embiid (34 punti) e Kevin Durant (33 punti): Philadelphia passa a Brooklyn. Sono 33 anche quelli realizzati da Antetokounmpo nella quinta vittoria consecutiva di Milwaukee, che travolge in trasferta Orlando. Cleveland crolla a Washington a causa delle assenze.

BROOKLYN NETS-PHILADELPHIA 76ERS 102-110

Il faccia a faccia tra Embiid e Durant, con il centro camerunense che invita KD a lasciare il parquet per via dell’imminente sconfitta, è l’ultimo atto di un match che è un vero e proprio antipasto di una potenziale super sfida playoff: Philadelphia supera Brooklyn in trasferta. Alla fine sono 34 punti per Joel Embiid con 3/5 dall’arco, 7 rimbalzi, 3 recuperi; Tyrese Maxey ne aggiunge 25 con 5/8 dall’arco e 4 assist. A completare l’opera poi ci pensano i 17 punti messi a referto da Seth Curry (con 6 assist). Non basta ai Nets il solito super Kevin Durant, autore di 33 punti con 13/24 al tiro, 3/8 dall’arco, 6 rimbalzi e 4 assist; LaMarcus Aldridge chiude con 12 punti e 8 rimbalzi. James Harden si regala la sesta tripla doppia stagionale: 33 punti, 14 rimbalzi e 10 assist (con 2 recuperi), con tanti viaggia in lunetta (14/18).

ORLANDO MAGIC-MILWAUKEE BUCKS 118-136

Quinto successo consecutivo per Milwaukee, che batte nuovamente fuori casa nel giro di poche ore Orlando. Non sono sufficienti ai Magic i 20 punti di Franz Wagner e i 19 in uscita dalla panchina di suo fratello maggiore Moritz. A trascinare i campioni in carica, invece, ci pensa ancora una volta Giannis Antetokounmpo, che è autore di 33 punti e 12 rimbalzi (18esima doppia doppia stagionale), con 5 assist, 13/22 al tiro e un paio di recuperi e stoppate. Per il resto, ci sono i 25 punti di Jrue Holiday con 8/11 dal campo, i 22 e 6 assist di Khris Middleton e i 15 punti realizzati in uscita dalla panchina da un sempre più convincente DeMarcus Cousins, arma in più in questa stagione per i Bucks.

WASHINGTON WIZARDS-CLEVELAND CAVALIERS 110-93

Bradley Beal ritorna nelle file di Washington e chiude con 29 punti e 10 assist nella sua prima gara al rientro dopo il contagio da Covid e guida gli Wizards al comodo successo casalingo contro una Cleveland molto rimaneggiata, affondata anche dai 25 punti e 10 rimbalzi di Kyle Kuzma (13 punti nel terzo quarto), il quale dà una spinta ai capitolini allargando il divario sul + 19 (91-72) dopo 36 minuti. Ai Cavaliers, letteralmente senza point guard e costretti a partire in quintetto con Kevin Pangos, non bastano i 24 punti e 11 rimbalzi di un Kevin Love sempre di impatto in questa regular season. Qua le assenze di Darius Garland e Ricky Rubio mostrano i limiti nella costruzione del gioco dei Cavs.