Nba: stravincono Lakers e Clippers, sorridono anche Celtics e Bucks

I Los Angeles Lakers travolgono New Orleans, nonostante finiscano sotto di 15 lunghezze, e ottengono il loro quinto successo consecutivo. Vince nettamente anche l’altra squadra di LA: per i Clippers, infatti, la trasferta di Sacramento si rivela una passeggiata. Dopo una settimana di stop per le positività in squadra, Boston stende Orlando. Ad Antetokounmpo va il derby ‘europeo’ contro Doncic e così Milwaukee piega Dallas. Ok Utah e Cleveland.