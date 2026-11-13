Nba: Sixers battono Toronto, Minnesota travolge Dallas

13 Nov 2026 - 08:56
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Cade Cunningham firma una prestazione da record e trascina Detroit al successo dopo due tempi supplementari contro Washington. Il playmaker dei Pistons chiude con 52 punti, 11 assist e 5 rimbalzi, diventando il primo giocatore nella storia NBA a superare quota 50 punti e 10 assist senza commettere palle perse. Vittoria in rimonta per Philadelphia, che supera Toronto 123-112 dopo essere stata sotto anche di 16 punti: decisivi i 27 punti di Tyrese Maxey. Tutto facile per Minnesota, che travolge Dallas con 39 punti di scarto, mentre Phoenix piega Charlotte nel finale grazie a Devin Booker, autore di 30 punti. Di seguito tutti i risultati della notte NBA: Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 123-112; Washington Wizards-Detroit Pistons 140-144 d.t.s.; Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 133-94; Phoenix Suns-Charlotte Hornets 101-96. 

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