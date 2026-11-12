Italrugby, ct Quesada: "Mi aspetto una Argentina con tutta sua aggressività"

Annunciata la formazione della Nazionale Italiana Maschile che affronterà l'Argentina sabato 14 novembre alle 12.40 allo Stadio Ferraris di Genova, partita valida per la quinta giornata del Nations Championship e secondo turno delle Northern Emisphere Series. "A inizio raduno alcuni giocatori sono arrivati non pronti per fare 80 minuti - ha esordito Gonzalo Quesada nella conferenza stampa odierna, commentando le scelte di formazione - o perché avevano avuto troppo minutaggio, come Vintcent e Varney - o perché ne avevano avuto troppo poco come Zuliani, quindi contro il Sudafrica avevamo cercato di mettere in campo una squadra equilibrata con giocatori che potessero tenere il ritmo dall'inizio alla fine, ed è quello che abbiamo fatto anche in questa occasione, scegliendo la miglior formazione possibile per l'Argentina. Varney ha fatto un inizio di stagione di altissimo livello con il club, ora è in grande forma ed è per noi un'opportunità di metterlo in campo. Quando abbiamo diversi giocatori che possono coprire più ruoli cerchiamo sempre di schierare sei avanti". "Anche i Pumas hanno messo una panchina 6+2 e ci aspettiamo tanto combattimento in fase di conquista. Ho grandissima fiducia in tutto il gruppo e nella sua capacità di esprimere in campo il lavoro svolto in questi giorni: la settimana scorsa avevamo lavorato bene, ma non siamo riusciti a portare questo lavoro in campo, ma sono sicuro che possiamo fare molto meglio. Sarà indispensabile per competere contro questa Argentina. Sappiamo che con questa rotazione avremo una squadra pronta per questo weekend", ha aggiunto.