WTA Finals, Errani e Paolini chiudono imbattute il girone: ora la semifinale

In un'ora e 15 minuti, le azzurre hanno superato 6-3, 6-4 Ellen Perez e Demi Schuurs e firmato così il settimo successo consecutivo nel circuito WTA. Campionesse a Tokyo nell'ultimo torneo utile per la qualificazione alle Finals, Sara e Jas hanno concluso imbattute la fase a gironi. Le azzurre sono partite subito forte. Il 4-0 con doppio break di vantaggio ha fatto capire alle avversari le intenzioni di Errani e Paolini. Nonostante un break subito nel quinto game, il primo set non è mai in discussione. Nel secondo a Sara e Jasmine è bastato piazzare il break in apertura. Hanno poi amministrato il vantaggio e chiuso così l'incontro senza particolari difficoltà.