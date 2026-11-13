WTA Finals, Errani e Paolini chiudono imbattute il girone: ora la semifinale

13 Nov 2026 - 08:55
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Errani-Paolini © X

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Sara Errani e Jasmine Paolini, già sicure del primo posto, vincono anche l'ultima partita del Gruppo 2 alle FAGE WTA Finals a Indian Wells.

In un'ora e 15 minuti, le azzurre hanno superato 6-3, 6-4 Ellen Perez e Demi Schuurs e firmato così il settimo successo consecutivo nel circuito WTA. Campionesse a Tokyo nell'ultimo torneo utile per la qualificazione alle Finals, Sara e Jas hanno concluso imbattute la fase a gironi. Le azzurre sono partite subito forte. Il 4-0 con doppio break di vantaggio ha fatto capire alle avversari le intenzioni di Errani e Paolini. Nonostante un break subito nel quinto game, il primo set non è mai in discussione. Nel secondo a Sara e Jasmine è bastato piazzare il break in apertura. Hanno poi amministrato il vantaggio e chiuso così l'incontro senza particolari difficoltà.

"Credo che oggi sia stata difficile, io ho sbagliato qualcosa in più ma la chiave è stata essere lì e giocare meglio i punti importanti" ha detto Paolini nell'intervista a caldo dopo il match. "Abbiamo giocato tante partite nell'ultimo mese e mezzo, quindi è importante prendere fiducia e trovare i meccanismi per giocare meglio in campo. Siamo contentissime di essere in questa semifinale" ha aggiunto Errani.

Le azzurre giocheranno la loro prima semifinale alle WTA Finals in coppia contro la seconda classificata del Gruppo 1. Tre le coppie ancora in corsa per due posti: Dabrowski/Stefani, al momento prime con due vittorie nelle prime due partite, Hsieh/Ostapenko e Guo/Mladenovic, che hanno un record di 1-1. Già eliminate Mertens/Zhang, che hanno perso due partite su due senza vincere nemmeno un set. Avanzano come seconde la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, che dunque saranno opposte alla vincitrice del Gruppo 1. Nella sfida decisiva del gruppo 2 le campionesse dello US Open, che hanno completato così il Career Grand Slam, hanno battuto Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, costrette al ritiro per un infortunio sofferto dalla statunitense quando erano sotto 6-2 4-2. Siniakova e Townsend hanno superato la fase a gironi in tutte le tre partecipazioni alle WTA Finals. 

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